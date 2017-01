Galei Tsahal au ministère de la Défense ?

Galei Tsahal, la radio de l’armée, surnommée Galatz, pourrait bientôt changer de statut et passer sous la responsabilité du ministère de la Défense. C’est ce qu’a annoncé Avigdor Lieberman, précisant qu’il avait suivi ainsi les recommandations du directeur général de son ministère, le général de réserve Oudi Adam. Rappelons que la station a lancé ses premiers programmes en septembre 1950, prenant la suite des émissions de la Hagana destinées à la population juive pendant la Guerre d’Indépendance. La station diffuse des bulletins d’informations toutes les heures, de la musique, des mises à jour sur la circulation routière, des programmes éducatifs pour le grand public et des magazines d’information militaire pour les soldats. Le personnel comprend aussi bien des soldats que des civils. Cette décision serait conforme à l’avis émis par le conseiller juridique du gouvernement et ne devrait être appliquée qu’à condition qu’un système de contrôle soit établi pour garantir l’indépendance de la chaîne et son autonomie. Photo by Tomer Neuberg/Flash 90