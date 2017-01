Galei Tsahal : les employés dénoncent la démarche de Lieberman

Le dirigeant du syndicat des employés de Galei Tsahal Moshé Friedman n’approuve pas la décision du ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui compte changer le statut de la station en la plaçant sous la responsabilité de son ministère. Il a déclaré qu’il avait appris cette décision par les médias et s’est dit surpris que cette démarche ait été entreprise à la hâte, estimant que cela risquait d’entrainer une catastrophe. Il a ajouté : ‘Cela porte gravement atteinte aux journalistes de la station et à ses employés et risque de provoquer sa fermeture’. Il a indiqué que ce type de décision aurait dû être débattu avec les représentants du personnel, surtout lorsqu’il s’agissait d’un changement structurel. Il a demandé que le processus soit suspendu et qu’une rencontre soit organisée avec le ministre de la Défense et les responsables des services de sécurité.