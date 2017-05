Le gagnant du Loto : « J’ai été heureux deux fois le même jour »

Un résident Be’er Sheva qui a gagné 20 millions de shekels (environ 5 millions d’euros) à la loterie dimanche soir a déclaré aux journalistes avoir gagné deux fois le même jour……Détails…….

Le gagnant, un fan de l’équipe de football de l’Hapoel Be’er Sheva, s’était couché tôt, avant le match de championnat dans lequel jouait son équipe favorite, celui-ci devant se lever tôt comme chaque matin pour aller travailler.

« Tous les matins à cinq heures, je descend à la boîte aux lettres pour ramasser le journal et le lis en buvant mon café avant de partir au travail.

Tout d’abord, j’ai ouvert le journal à la section sportive. J’ai lu toute la section avec impatience et j’ai alors appris que l’Hapoel Be’er Sheva avait remporté son match. J’étais ravi de cette nouvelle qui allait sans aucun doute me donner de la joie pour le reste de la journée.

Ensuite, j’ai continué à parcourir le journal en lisant les autres nouvelles jusqu’à ce que j’arrive aux résultats de la loterie.

J’ai alors constaté que j’avait coché les six chiffres ainsi que le nombre supplémentaire ! « .

Généralement, je joue les anniversaires et les numéros qui me portent chance mais depuis quelques semaines, j’ai décidé de valider un billet avec des numéros sélectionnés automatiquement par l’ordinateur. C’est ce billetqui a fait de moi un millionnaire ! « .

Le gagnant a montré le billet à sa femme et sa fille : » Nous avons vérifié vingt fois, appelé mon fils qui était au travail. Il avait peur parce que je l’appelais le matin, il a eu peur que quelque chose de grave soit arrivé « .

Quant à la question de savoir quoi faire avec tout cet argent, le père a répondu: » Pour Chavouot, nous allons tous aller dans un hotel nous détendre et profiter de la victoire, je n’ai pas un plan spécial concernant cet argent, je vais le déposer à la banque et puis on verra…… ».

Source Koide9enisrael