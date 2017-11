Gadi Eizencot à un journal saoudien: « Nous sommes sur la même longueur d’ondes concernant l’Iran »

Le chef d’Etat-major Gadi Eizencot a accordé une interview exceptionnelle au quotidien saoudien Elaph qui paraît à Londres, dans laquelle il a évoqué les liens particuliers qui lient actuellement les deux pays et leurs intérets communs. Le chef de Tsahal a indiqué qu’Israël est aujourd’hui une grande puissance militaire régionale, dans tous les domaines, et jouit d’un grand respect de la part des pays modérés de la région qui voient dans l’Etat juif un allié straégique.

Gadi Eizencot a énuméré les défis et dangers auxquels fait face Israël aujourd’hui, dont le plus important d’un point de vue stratégique est l’Iran. Sur ce point, il a souligné qu’Israël et l’Arabie saoudite sont sur la même longueur d’ondes et révélé qu’Israël est même prêt à échanger des informations avec Riyad à propos du danger iranien dans la région. Il est fort à parier que c’est déjà le cas. Il a également félicité les efforts américains pour créer une coalition de pays modérés opposés à l’hégémonie iranienne dans la région.

Le chef d’Etat-major a profité de cette interview pour prévenir Téhéran une nouvelle fois: « Israël ne permettra pas à des forces iraniennes ou alliées de s’installer à l’ouest de la ligne Damas-Soueïda.

Photo porte-parole Tsahal