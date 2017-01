Le front orienal, théâtre de la prochaine guerre d’Israël?

Si l’on en croit l’expert en géopolitique Dr. Eric Mandel, le prochain conflit auquel sera confronté Israël n’aura pas lieu dans le sud du pays ou la frontière israélo-libanaise, mais à sa frontière orientale et sur le Golan. Le Dr. Eric Mandel, fondateur et directeur du Middle East Political and Information Network (MEPIN) est un fin connaisseur du Proche-Orient. Ses avis sont écoutés au Congrès américain, à la Knesset, par les médias et des organismes internationaux. Il est aussi titulaire d’une tribune dans le Jerusalem Post en anglais.

Dans une longue analyse publiée dans le JPost, Dr. Eric Mandel estime que le régime hachémite est en danger d’implosion. Le royaume est actuellement « envahi » par des groupes islamiques, le Hamas et les Frères Musulmans jouissent d’une audience de plus en plus grande dans ce pays qui compte un taux de chômage qui avoisine les 40%. Dr. Mandel rappelle par exemple les différents attentats commis il y a quelques mois sur le sol jordanien ainsi que la présence massive de réfugiés syriens près de la frontière jordano-syrienne.

Sans oublier que les trois-quarts de la population de la Jordanie est arabe palestinienne. Se référant à l’histoire de la Jordanie, il rappelle que la famille hachémite est un « corps étranger » dans ce pays, car originaire du Hedjaz, et qu’il ne règne que grâce aux tribus bédouines qui le soutiennent.

Parallèlement, des milices sunnites et chiites, ainsi que le Hezbollah et les Gardiens de la Révolution iraniens renforcent leur emprise sur le Golan syrien et mèneront une guerre d’usure contre Israël afin d’ouvrir un front supplémentaire.

Mais le front le plus dangereux sera celui de la frontière israélo-jordanienne estime le géopoliticien, et ce, malgré les engagements des Etats-Unis et d’Israël de maintenir debout le régime hachémite.

Pour le Dr. Eric Mandel, la chute de la monarchie hachémite n’est qu’une question de temps.

Photo Wikipedia