Friedman: « Israël n’occupe que 2% de la Palestine »

Le département d’Etat américain s’est distancié vendredi des propos tenus la veille par l’ambassadeur américain en Israël. David Friedman a estimé dans un entretien au site internet Walla qu’Israël n’occupait que 2 % de la Judée-Samarie et que ces terres correspondant aux « colonies » installées dans le territoire palestinien faisaient pleinement partie de l’Etat hébreux……Détails…….

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat, a accusé M. Friedman de « valider les politiques d’occupation et d’annexion du gouvernement israélien », des propos tenus sur les réseaux sociaux.

Il a argué du fait que « Israël est internationalement reconnu comme la puissance occupant 100 % de la Palestine, y compris Jerusalem-Est et ses alentours ».

Les déclarations de M. Friedman ne sont pas seulement « erronées mais contredisent la loi internationale, les résolutions des Nations unies et la position américaine historique ».

C’est cette dernière que le Département d’Etat a réaffirmée vendredi, se désolidarisant de l’ambassadeur.

Connu pour ses déclarations en rupture avec les positions historiques des Etats-Unis, M. Friedman n’en est pas à son coup d’essai.

Le 1er septembre, dans un entretien au « Jerusalem Post », il avait déjà fait bondir les Palestiniens en parlant de « prétendue occupation ».

Dans un courrier adressé à ce diplomate, Saëb Erakat avait qualifié ces propos d’ »inacceptables ».

Avant même sa nomination, l’ancien avocat de Donald Trump avait aussi espéré un déménagement de l’ambassade américaine à Jérusalem, alors que le statut de la Ville sainte est contesté.

Source La Libre / koide9enisrael