Frère d’âme… par Jacob Haggaï

En cette année 5778-2018, Yom haShoah se trouve être celle du 100ème anniversaire de la naissance de Leïb Rochman et celle de la disparition de Aharon Appelfeld. Année de naissance – 1918 – pour le premier … Année de disparition – 2018 – pour le second qui appelait Leïb Rochman “frère d’âme”, yédid néfesh en hébreu. Il m’a semblé important de les réunir tous deux pour donner à entendre les paroles pleines de lumière de Aharon sur l’œuvre de son ami Leïb, ce qu’elle a généré en lui dans son propre travail d’écriture… Comment il a retrouvé dans la maison de Rochman les senteurs qui étaient parties en fumée durant la guerre. Nous suivrons le parcours de cette rencontre à travers des extraits de l’œuvre de Leïb Rochman, et son évolution créatrice si magnifiquement saisie par Aharon Appelfeld qui avait quatorze ans de moins que son frère d’âme. Comment s’est opérée la transmission de la culture juive par ce frère aîné.

Pendant la guerre, Leïb Rochman a tenu un journal intitulé “ béDamaïkh Hayyi” (Et dans ton sang tu vivras), alors que lui, son épouse Esther et trois autres compagnons étaient cachés à soixante kilomètres de Varsovie, chez des paysans chrétiens. Lors d’une première lecture que je fis en 1995 à Jérusalem, j’étais accompagné au violon par mon ami Yéhoshua, le fils de Leïb. Esther, sa mère, était dans la salle. Ce soir-là, ils rentrèrent à pieds pour rejoindre la maison, main dans la main, tous deux dans un état de paix et de confiance quant à l’avenir de ce texte, et de la façon dont il pourrait être donné à entendre. A cette période, son œuvre n’était pas publiée en France. Aujourd’hui, elle est éditée dans la traduction de Rachel Ertel : l’injustice est réparée. La presse dans son ensemble l’a qualifiée d’œuvre unique dans la littérature juive.

Me reviennent parfois à l’esprit les paroles d’Esther, l’épouse de Leïb, alors décédé. Dans un petit coin de sa cuisine, elle me disait: “ C’est un grand juif ! ”. Elle en parlait au présent : Leïb restait vivant en elle.

Que l’amitié qui le liait à Aharon soit entendue des lecteurs et résonne dans leurs cœurs et leurs esprits.

Au Yung Yiddish Tel Aviv

Takhana merkazit de Tel Aviv 5ème étage

Le 12 Avril à 18h30 Lecture théâtrale du journal de Leïb Rochman

Rendez-vous à 18h devant le Mac Do pour les personnes qui ne connaissent pas le lieu.

Réservations et renseignements : +972 54 90 93 044

Jacob Haggaï