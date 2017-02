Freedom House: Israël classé parmi les pays libres

L’ONG Freedom House basée aux Etats-Unis établit chaque année un classement mondial des Etats en fonction de leur indice de démocratie et de liberté. Sans grande surprise, Israël a été classé parmi les pays démocratiques et libres en dépit des contraintes sécuritaires que connaît le pays depuis sa création. Inutile de dire que sur la mappemonde publiée par Freedom House, Israël n’est entouré que de pays catégorisés « Non-libres » – Autorité Palestinienne et Gaza inclus -, avec une exception, la Jordanie, qualifiée de « partiellement libre ».

A noter que dans les onze pays de la fin du classement se trouvent sept pays musulmans, et bien-entendu la Corée du Nord.

Photo Illustration