Frédéric Chaouat: « Ma motivation est de façonner un monde meilleur »

Le 4 juin prochain, nous voterons pour élire le député de la 8e circonscription des Français de l’étranger (Chypre, Grèce, Israël, Italie,Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Turquie).

Frédéric Chaouat est professeur d’anglais. Franco-israélien, il habite à Boulogne sur mer. Il a parallèlement, beaucoup voyagé à travers le monde lui permettant de découvrir toute une mosaïque de culture dont il s’est imprégné et qui lui permettent aujourd’hui de parler plusieurs langues dont l’hébreu. Candidat indépendant dont le profil sort des sentiers battus, il est également auteur compositeur et interprète.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi la 8e circonscription des Français de l’étranger?

Frédéric Chaouat: Parce que je suis Franco Israélien et que je connais mieux ainsi les cultures et modes de pensée de ces deux fascinantes nations.

Lph: Quelles sont vos motivations?

F.C.: Le député est choisi pour représenter les Français dans la 8ème circonscription, sans nulle préférence pour tel ou tel Etat comme un père ne fait nullement de différence entre ses enfants…

Je fais beaucoup de politique et je suis membre d’associations. Ma motivation est de façonner un monde meilleur. Et c’est pour cette raison que j’ai écrit un livre qui s’intitule « La Sagesse Politique du Talmud et de la Thora » aux Editions Tatamis. Dans ce livre j’ai transposé nos anciennes lois talmudiques (juridiques, sociales, économiques) à notre époque contemporaine.

Lph: Quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous travaillerez si vous êtes élu?

F.C.: Un jour des parents se sont rendus chez un grand sage « Le Rabbi Loubavitch » pour lui indiquer que leur enfant faisait toutes les nuits d’incessants cauchemars. Bien qu’ils aient consulté de nombreux médecins, les cauchemars se poursuivaient inexorablement. Le Rabbi leur répondit alors » Les Sages disent que les rêves sont le reflet des événements de la journée. Votre enfant doit avoir des angoisses durant la journée ». Puis il posa son doux regard sur l’enfant et lui demanda « As-tu des cauchemars mon enfant ? Oui répondit ce dernier, mes parents ne travaillent pas ni l’un ni l’autre et tous les jours je les vois assis sur une chaise à s’inquiéter pour notre avenir »….

Voilà une histoire bien chargée d’émotion et qui malheureusement est toujours d’actualité aujourd’hui. C’est pourquoi, je me pencherai avant tout sur toutes ces familles désemparées de la 8ème circonscription bien loin de tous ces clichés qui affichent immanquablement des expats pour la plupart « cousus d’or ». Mais je me pencherai bien plus en revanche sur ces êtres authentiques qui vivent dans une réelle pauvreté bien malheureusement cachée ou taboue…

Lph: Israël pour vous c’est….?

F.C.: Tout sauf une sortie de secours. 4 sages pénétrèrent dans le « pardes » paradis céleste et uniquement Rabbi Akiba (l’un des 4) en sortit en paix comme précisément les Sages l’indiquent « Rabbi Akiba entra en paix. » En général, on sort d’un endroit (comme d’une situation) de la même manière qu’on y est entré…

Lph: Les Français d’Israël pour vous ce sont…? Pensez-vous qu’il faut défendre des idées de »droite israélienne » pour avoir leur oreille?

F.C.: Des frères et des sœurs que je m’efforcerai d’aider dans toute la mesure de mes moyens. Je ne sais pas mais quoi qu’il en soit nous ne parlerons jamais de politique intérieure israélienne dans mon bureau. Comme dans la chanson « Tu seras bienvenu chez moi » tout le monde sera également le bienvenu chez moi quelles que soit ses idées politiques, indifféremment de droite ou de gauche.

Lph: Comment comptez-vous convaincre les Français d’Israël d’aller voter?

F.C.: Comme disent les Sages « Rien ne résiste à la volonté ». De même, « tes pieds te mèneront où tu veux ».

Si nous, en tant que candidats, nous sommes capables de véritablement intéresser les électeurs avec des projets à la fois précis et concrets, alors oui je pense qu’ils se déplaceront aux urnes.