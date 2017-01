François Hollande met en garde contre la « montée du nationalisme »

Dans son dernier discours de voeux aux Français, le président François Hollande n’a pas seulement dressé un bilan très positif de son quinquennat. Il également exprimé une sorte de testament politique. Il a notamment évoqué de manière allusive les prochaines échéances électorales et a mis en garde les Français contre la « montée du nationalisme ». Sans la nommer, il a prévenu que « la France ne serait plus la France » si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. François Hollande a certes raison, mais il faut avouer que la France…n’est déjà plus la France depuis longtemps, à cause d’une politique laxiste pratiquée de longue date et qui a justement fait le lit de cette extrême-droite qu’il dénonce à juste titre!

Photo Wikipedia