François Hollande dénonce les propos de Trump sur la sécurité à Paris

Les commentaires du président américain Donald Trump sur les problèmes de sécurité à Paris ont suscité des réactions en France. Rappelons que le chef de la Maison Blanche a déclaré qu’un de ses amis, qui passait régulièrement ses vacances à Paris, n’envisageait plus de se rendre dans la capitale française et disait que ‘Paris n’était plus Paris’.

Le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a réagi par un message sur Twitter indiquant : « 3,5 millions de touristes américains ont visité la France en 2016, ils seront toujours les bienvenus». La maire de la capitale française Anne Hidalgo a elle aussi répondu à Trump en affirmant que ‘les réservations de touristes américains au premier semestre 2017 étaient en hausse de 30 % ».

Ces remarques ont fortement déplu également au président de la République française François Hollande qui a rétorqué, lors de sa visite au Salon de l’agriculture : « Ce n’est jamais bon de marquer la moindre défiance à l’égard d’un pays ami ». Il a ajouté : « Moi, c’est ce que je ne fais pas à l’égard d’un pays ami et je demande que le président américain ne le fasse pas à l’égard de la France ».