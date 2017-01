François Fillon en visite au Mémorial de la Shoah

« On mesure à quel point il est nécessaire aujourd’hui de faire le travail de mémoire pour lutter contre ceux qui nient ce crime et pour lutter contre l’antisémitisme et le racisme, qui continuent à être une forme de cancer pour notre humanité ».



Nous avons accueilli, ce lundi matin, François Fillon pendant plus de deux heures, au Mémorial de la Shoah.

Nous lui avons fait visiter l’exposition permanente sur le sort des Juifs en France pendant la seconde guerre mondiale, leur martyre mais aussi leur héroïsme, notamment dans la résistance.

Il a tenu ensuite à s’incliner devant le Mur des Noms, mais aussi dans la crypte du Martyr Juif Inconnu (photos). Nous lui avons ensuite, présenté des archives clés (Le statut des Juifs du 3 octobre 40 durci de la main de Pétain, l’ordre de mobilisation des 4.500 policiers et gendarmes pour la Rafle du Vel d’Hiv, mais aussi des fiches d’arrestation, des carnets de fouille de Drancy et des destins de déportés de la Sarthe).

Nous avons pu ensuite lui expliquer tout notre travail pédagogique pour accueillir 60.000 lycéens par an, former plus de 5.000 professeurs par an à l’enseignement des trois grands génocides du XXème siècle. Nous avons aussi évoqué nos formations contre le racisme, l’antisémitisme, le négationisme, l’antisionisme et le complotisme et les ateliers pédagogiques que nous réalisons en priorité dans les lycées de ZEP.

François Fillon a beaucoup écouté, a été très réceptif à nos messages et à notre rôle clé d’éducateur dans une France où les préjugés antisémites et racistes tendent à progresser.

Vous trouverez ci-dessous la dépêche fidèle de l’AFP.

« François Fillon, candidat de la droite à l’élection présidentielle, a affirmé lundi que « lutter contre l’antisémitisme », c’était « défendre la France et la République », à l’occasion d’une visite au Mémorial de la Shoah à Paris.

« Ce n’est pas la première fois que je viens au Mémorial. Je ressens toujours, comme tous ceux qui le visitent, une émotion très profonde », a affirmé l’ex-Premier ministre, qui était accompagné de Me Serge Klarsfeld, avocat et historien, et de son fils Me Arno Klarsfeld, qui fut son conseiller à Matignon.

« On mesure ici devant la liste incroyablement longue des noms des victimes de la Shoah, à quel point les Européens, les nazis singulièrement, mais tous ceux qui leur ont prêté la main et en particulier le régime de Vichy, ont commis le crime ultime », a ajouté M. Fillon.

« On mesure à quel point il est nécessaire aujourd’hui de faire le travail de mémoire pour lutter contre ceux qui nient ce crime et pour lutter contre l’antisémitisme et le racisme, qui continuent à être une forme de cancer pour notre humanité ».

« Le travail qui est fait ici au Mémorial est un travail d’abord d’historien mais aussi un travail de pédagogie, un travail de lutte contre l’antisémitisme et contre le racisme. C’est un travail qui est fondamental, qui doit être encouragé », a-t-il dit. Il a « félicité les équipes du Mémorial » pour leur travail.

« L’antisémitisme est toujours présent. On l’a vu avec les enfants assassinés à l’école de Toulouse, les victimes de l’Hypercacher, c’est un danger qui menace la démocratie, qui menace l’humanité et qui doit faire l’objet de toute notre attention et de toute notre volonté », a également affirmé le candidat.

« Au fond ici, c’est la raison pour laquelle je suis venu: on se bat pour défendre les juifs, pour lutter contre l’antisémitisme mais à travers ce combat, on se bat pour défendre la France et la République », a-t-il assuré.

Et au lien ci-dessous, vous pouvez écouter la déclaration très complète, très juste, n’omettant aucun sujet de François Fillon sur la Shoah en France, sur le Mémorial de la Shoah et le combat nécessaire de tous contre le racisme et l’antisémitisme, « un cancer pour notre humanité» (et c’est le terme qu’il utilise pour les qualifier)

