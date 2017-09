France : le Rav Itshak Yossef salue l’œuvre remarquable du grand rabbin Sitruk

Une grande soirée a eu lieu lundi soir dans la banlieue parisienne en hommage au Rav Yossef Haim Sitruk z’l, à l’occasion du premier anniversaire de son décès et en préparation aux fêtes de Tichri.

Plus de 5 000 personnes se sont retrouvées aux Docks Pullman d’Aubervilliers pour honorer la mémoire de l’ancien grand rabbin de France qui a occupé son poste pendant plus de 20 ans, entre les années 1987 et 2008. Parmi les dirigeants communautaires invités à cette soirée commémorative se trouvaient notamment le président du Consistoire Joël Mergui et près de 200 rabbins venus de tout le pays.

Le grand rabbin séfarade d’Israël, Rav Itshak Yossef, a fait un bref voyage en France tout spécialement pour être présent à cet événement et il a été le seul à prendre la parole devant l’assistance. Dans son discours, il a salué l’œuvre réalisée par le Rav Sitruk.

Le Rav Yossef a rappelé qu’il avait effectué une visite en France il y a 35 ans pour accompagner son père, Rav Ovadia Yossef zts’l, et s’est émerveillé des changements qui s’étaient opérés depuis cette époque dans la vie juive et dans l’étude de la Tora. Il a estimé qu’à l’heure actuelle, ‘de nombreux Talmidei H’ah’amim s’y épanouissaient’. Il a ajouté que ‘tout cela était dû au travail remarquable effectué par le Rav Sitruk z’l’. Il a incité son auditoire à poursuivre dans la voie qu’il avait tracée.

