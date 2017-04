France: une mosquée fermée pour incitation

En toute discrétion, le ministère français de l’Intérieur procède depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence à des fermetures de mosquées et des expulsions d’imams.

La préfecture de Seine et Marne a ordonné la fermeture administrative immédiate de la mosquée Rahma située dans la ville de Torcy. Le motif de cette décision repose sur des prêches d’încitation contre les autres religions et légitimant le « jihad armé ». Selon le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl, « certains sermons étaient ouvertement hostiles aux lois républicaines, incitaient à la haine envers les autres communautés religieuses, au premier rang desquelles les musulmans chiites et les juifs ».

Selon l’arrêté de fermeture de la préfecture, les deux imams avaient également apporté leur soutien aux fidèles de la mosquée mis en cause dans la cellule terroriste dite de Cannes-Torcy, dont le procès a déjà eu lieu. Cette cellule tarroriste, composée d’une vingtaine de membres originaires de Cannes et de Torcy est l’une des plus dangereuses démantelées en France ces dernières années. Elle était notamment à l’origine de l’attaque contre une épicerie juive de Sarcelles dans le Val-d’Oise en septembre 2012. Cette attaque avait été « ratée » parce que la grenade lancée par les terroristes s’était retrouvée coincée sous un chariot. Par chance, il n’y avait eu qu’un blessé léger. C’est cet attentat qui avait déclenché le démantèlement de la cellule dite de Cannes-Torcy.

