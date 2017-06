France: l’ambassadrice d’Israël dénonce l’auto-censure de la chaîne Arte

L’ambassadrice d’Israël en France Aliza Bin-Noun a sévèrement épinglé la chaîne franco-allemande Arte qui a refusé de diffuser un documentaire sur l’antisémitisme sous prétexte qu’il dénonce principalement l’antisémitisme d’origine musulmane et arabe palestinienne qui est le plus virulent à l’heure actuelle. Comble de l’ironie, ce documentaire, « Les nouveaux visages de l’antisémitisme » (« Chosen and Excluded » en anglais), avait été commandé par la chaîne elle-même, mais lorsque ses responsables ont visionné le film, ils ont adopté l’attitude lâche qui prévaut en Europe aujourd’hui: censurer et faire profil bas afin de ne pas froisser les populations musulmanes ou créer des troubles!

Aliza Bin-Noun, qui s’est dit « choquée et consternée » a adressé une lettre à la direction d’Arte dénonçant une « dissimulation d’information et une atteinte au droit du public de savoir ». Sa lettre a été entièrement reproduite dans l’hebdomadaire Actualité Juive. La réaction du directeur des programmes d’Arte a été lamentable et déconcertante. Alain Le Diberder a expliqué que la chaîne avait pris la décision de ne pas diffuser ce documentaire parce que ses deux réalisateurs, Joachim Schröder et Sophie Hafner avaient manqué à leur engagement: ils devaient réaliser un film sur l’antisémitisme en Europe, mais ont concentré leur étude sur l’antisémitisme d’origine arabe et musulmane!!! « Un problème de procédire », invoque le directeur de programmes…

Dans sa lettre, l’ambassadrice d’Israël rappelle que ce qui est aujourd’hui appelé le « néo-antisémitisme », et qui sévit en Europe occidentale depuis les années 2000 est principalement le fait d’Arabes et de Musulmans, qui s’attaquent aux Juifs par haine d’Israël. « Il s’agit en fait de la même haine », a précisée Aliza Bin-Noun. Elle a également rappelé aux responsables de la chaîne que « cet antisémitisme d’origine musulmane avait déjà causé la mort de nombreux Juifs en France ».

En réaction à la décision de cette chaîne, le magazine allemand Bild a diffusé le documentaire sur son site Internet. Avec lucidité, la direction du journal accuse Arte « d’avoir pris une décision sur des motifs politiques et non journalistiques ».