France : l’ambassadrice d’Israël demande l’annulation de la ‘semaine de l’apartheid’

Du 6 au 18 mars prochains, le mouvement BDS et des groupes pro-palestiniens, qui prônent le boycott d’Israël, organisent une ‘semaine contre l’apartheid israélien’ dans les grandes villes de France et dans 200 autres points dans le monde. Des slogans insensés ont été lancés à cette occasion, accusant par exemple Israël de ‘100 ans de colonisation’ (!?).

L’ambassadrice d’Israël à Paris, Aliza Bin Noun, a protesté contre cette grande manifestation anti-israélienne et demandé aux maires des agglomérations concernées d’interdire la tenue de cet événement. Dans la lettre qu’elle leur a adressée, elle a souligné que cela risquait d’entrainer des troubles et des incitations à la haine et à la violence contre Israël et contre la communauté juive.