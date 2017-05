La France « inspirée » par Israël, 1er état instigateur au monde de la loi anti-maigreur. Par Bely,

Qu’Israël soit le 1er état instigateur au monde de la loi anti maigreur n’est évidemment mentionné dans aucun organe de presse officielle français.

Cocorico !

C’est qu’elle est fiérote la France !

Pensez-donc, la France par le biais du journal « Le Monde » se glorifie qu’«un arrêté et un décret permettant l’entrée en vigueur des deux « amendements mannequins » à la loi santé, attendus depuis la promulgation du texte, en janvier 2016, aient été publiés au Journal officiel vendredi 5 mai. »

Et de développer largement le thème de ces mesures :

« Le premier oblige à mentionner « photographie retouchée » sur les images de mannequins dont la silhouette a été affinée ou épaissie, sous peine d’une amende de 37 500 euros. Le deuxième veut combattre l’extrême maigreur des modèles, qui devront désormais fournir un certificat médical attestant qu’ils ne sont pas excessivement maigres. Employer une personne ne respectant pas cette obligation sera passible de six mois de prison et de 75 000 euros d’amende. »

Développements fort intéressants qui signalent par exemple que

« Au moment du débat parlementaire, des membres de la profession avaient fait part de leur scepticisme à l’égard d’une mesure applicable seulement en France, alors que la mode est internationale, et que les canons universels de beauté sont aujourd’hui à l’extrême minceur. »

Nulle référence à Israël et pourtant cela fait déjà 5 ans que la Knesset, (nom du parlement Israélien), a adopté cette loi à l’unanimité. (Pas mal pour un pays dont les habitants ont la réputation d’être chipoteurs, jamais exactement sur la même longueur d’ondes !)

Mais oui, Israël a été le premier état à voter une loi interdisant les images de mannequins trop maigres dans les publicités, mais pas seulement.

Tout à fait conscient que ce problème récurrent existait bien évidemment jusque dans ses applications les plus subtiles, l’état hébreu avait pris la peine d’en préciser les modalités, à savoir que cette loi devait désormais s’appliquer aux images imprimées des magazines, aux panneaux publicitaires, aux publicités télé, que ce soit avec des mannequins israéliens ou étrangers, aux défilés de mode, toutes séances de photos, etc., etc. etc…..

Ceci dit, il existe sans nul doute bien d’autres domaines dans lesquels Israël est pionnier…

Mais ceci est une autre histoire…

Sources :

http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/05/05/l-extreme-maigreur-des-mannequins-dans-le-viseur_5122539_1651302.html

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-ailleurs-la-lutte-contre-la-maigreur-des-mannequins-en-israel_2156779.html