La France « inquiète » du dernier tir de missile iranien

Constatant que les provocations nord-coréennes ne sont pratiquement suivies que de condamnations verbales de la part de la communauté internationales, Téhéran a décidé de procéder vendredi à un nouveau tir d’essai de missile balistique.

Paris a publié un communiqué exprimant son « inquiétude ». La porte-parole du Qui d’Orsay, Agnès Romatet-Espagne a déclaré: « La France demande à l’Iran de cesser les activités qui destabilisent la situation régionale ». Elle a annoncé que la France se concertera avec ses partenaires, notamment européens « sur les manières de forcer l’Iran à cesser de se comporter ainsi ».

Des propos qui n’auront que très peu d’effet à Téhéran.

Le missile Khoramshahr testé vendredi avait été présenté lors d’un récent défilé militaire dont les Iraniens raffolent. Il a un mètre et demi de circonférence et une portée de 2.000 km, En Israël on a suivi avec une certaine inquiétude ce test car il a la particularité de pourvoir transporter simultanément trois têtes explosives ce qui pourrait constituer un danger pour les missiles anti-missiles israéliens Hetz.

A noter que le système de guidage de ce missile a été amélioré grâce à de la technologie…nord-coréenne!

Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a réagi à ce nouveau test en accusant l’Iran de « continuer à provoquer la communauté internationale, et particulièrement les Etats-Unis et leur alliés ». « Il s’agit d’une preuve de plus de la volonté iranienne de devenir une puissance militaire régionale et internationale qui menacera non seulement des pays de la région mais tout le monde libre », a rajouté le ministre.

Lors de la cérémonie de lancement du missile, le président « modéré et souriant » Hassan Rohani n’a pas caché les intentions du régime: « Nous allons renforcer notre armée, et pas seulement le programme des missiles, également notre force aérienne, navale et terrestre ».

Photo Illustration