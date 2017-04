France, Hem : coups de feu tirés sur une église abritant des chrétiens d’Irak

Depuis mardi, la sûreté urbaine de Roubaix enquête sur des tirs par arme à feu aux alentours de l’église Saint-Paul, à Hem, qui accueille une famille chrétienne d’Irak et des membres de la communauté Rom. À l’origine de ces coups de feu, visiblement, une altercation entre ces hôtes et des jeunes du quartier.

« Ce sont des tirs effectués, en l’air, vraisemblablement avec un pistolet à grenailles, commente une source judiciaire. Ceci dit, l’affaire est prise très au sérieux et l’enquête a été confiée à la sûreté urbaine de Roubaix. » Bien que non létale, ce type d’arme à feu reste dangereuse : la grenaille de plomb peut dans certains cas provoquer des blessures très graves comme des yeux crevés ou des défigurations.

« Des jeunes du quartier jouaient au football devant l’église et tiraient dans les portes. »

Les faits se sont produits mardi dernier, aux alentours de 19 heures, à proximité du béguinage de l’église Saint-Paul. Dans l’ancien presbytère ont pris place une famille Rom et un couple de chrétiens d’Irak qui ont fui leur pays en guerre. « Des jeunes du quartier jouaient au football devant l’église et tiraient dans les portes, explique un témoin. Les personnes présentes au béguinage sont sorties pour leur demander d’arrêter. Des noms d’oiseau ont été échangés et l’un des occupants a été sérieusement blessé au nez. »

Deux BMW, huit occupants, une arme et trois coups de feu

On aurait pu croire que l’affaire allait s’arrêter là mais un quart d’heure plus tard, « deux BMW » avec, dans chacune d’elles, quatre personnes à l’intérieur « ont déboulé devant l’église ». Aussitôt, « l’un des occupants de la voiture a sorti un pistolet, a menacé son monde avant de tirer en l’air à trois reprises, explique le témoin. D’autres ont pris des cailloux présents dans les bordures de fleurs et les ont jetés dans les vitres, brisant des carreaux au rez-de-chaussée et au premier étage du béguinage. Ils ont pris la fuite, laissant tout le monde sous le choc. »

« Les Irakiens ont eu peur. La maman, qui était seule avec ses enfants lors de cette agression, est terrorisée. »

Y-a-t-il un lien entre la première altercation et ces coups de feu, comme beaucoup le pensent ? Il reviendra aux policiers de le déterminer avec précision. Des enquêteurs se sont rendus sur les lieux et la police technique et scientifique a procédé aux premières constatations d’usage. Des douilles ont été récupérées sur les lieux et sont en cours d’analyse. Les traces ADN ou papillaires pourraient parler. Des plaintes ont été déposées. « Les Irakiens ont eu peur. La maman, qui était seule avec ses enfants lors de cette agression, est terrorisée. »

En janvier dernier, à l’occasion de la 103e journée mondiale du migrant et du réfugié, France 2 avait posé ses caméras à l’intérieur de l’église Saint-Paul pour diffuser la messe, en direct, dans l’émission Le Jour du Seigneur.

© Gaïa pour www.Dreuz.info

Source : Lavoixdunord