France: une fillette victime d’une agression antisémite

Les antisémites musulmans ne reculent devant rien en France. Cette fois-ci, c’est une fillette de dix ans qui a été à plusieurs fois victime d’agressions physiques de la part d’élèves de sa classe dans l’école publique où elle étudie à Noisy le Grand. Après la dernière agression, elle a dû être hospitalisée pour plusieurs côtes cassées. Par ailleurs, des inscriptions antisémites ont été trouvées sur la porte du pavillon familial. comme par exemple « Mort aux Juifs! Vive la Palestine! » ou « Vive Daech ». Des balles d’armes automatiques avaient également été découvertes dans la boîte aux lettres de la famille ciblée.

La maman de la fillette s’est plainte récemment à la police et a dû se résigner à faire changer sa fille d’école. Le président du Crif Francis Kalifa a dénoncé ces actes et a souligné que les écoles publiques françaises ne sont désormais plus sûres pour les Juifs de France.

Le Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme (BNVCA) a lui-aussi fermement condamné ces nouvelles agressions antisémites. Son président Samy Ghozlan avait été contacté par la maman de la fillette qui lui avait fait part de son inquiétude et de sa peur de revenir dans sa maison.



