France: les errements nocifs de l’Union Juive Française pour la Paix

L’Union Juive Française pour la Paix (UJFP), compagnon de route de tout ce qui est violemment anti-israélien, se veut être une organisation « juive, laïque et universaliste ». En réalité, non seulement cette organisation créée en 1994 ne compte pas en elle un grand nombre de juifs, mais ceux qui en font partie ont abandonné tout attachement à leur judéité et au destin du peuple juif. Ils n’utilisent cette enseigne que pour obtenir un peu de crédibilité et faire croire que leurs motivations ne sont ni antisémites ni mes par une haine de soi. Comme l’ont fait tant de juifs renégats tout au long de l’Histoire.

L’UJFP est présente sur tous les terrains de l’antisionisme actuel et lors des manifestations anti-israéliennes, ses pancartes côtoient allègrement celles de l’OLP, du Hamas et du Hezbollah.

L’organisation NGO Monitor, très active dans les investigations des organisations non-gouvernementales, vient de révéler que l’UJFP est à l’origine d’une nouvelle campagne « antiraciste » qui s’attaque non seulement à Israël mais aussi à la France, accusés tous deux par l’UJFP de pratiquer un « racisme d’Etat ». Il s’agit d’un projet ambitieux destiné à être notamment enseigné dans les écoles,les « réunions dans les quartiers populaires » et « tout lieu où se mène la lutte contre le racisme et la discrimination… »

Au mois d’octobre, l’UJFP a fait diffuser une série de dix clips sous le titre de « Paroles juives contre le racisme », nouveau trompe-l’œil dans lesquels cette organisation déverse son fiel contre la France et Israël. Evidemment, pour cette organisation, le racisme qui est le plus visible et inquiétant aujourd’hui en France est celui serait pratiqué par l’Etat contre les Roms, les Arabes et les musulmans! Dans l’un des clips, l’intervenant n’hésite pas à parler de « pogroms » pour décrire l’atmosphère anti-rom et islamophobe qui régnerait aujourd’hui en France! Dans une autre vidéo, un autre membre de l’UJFP veut bien reconnaître qu’il y a de l’antisémitisme en France (sic) mais il n’en dit pas plus car il ne s’agit pas d’une politique délibérée de l’Etat.

Mais c’est sur l’Etat d’Israël que se concentrent les attaques les plus virulentes: « guerre coloniale contre le peuple palestinien », « racisme d’Etat envers les bédouins du Néguev », « société israélienne organisée autour du racisme » etc. Les deux clips les plus violents sont intitulés « Antisémitisme et antisionisme » et « Israël et les juifs.

Dans le premier, le sionisme y est accusé…de séparer le monde en deux races (sic) et l’antisionisme est mis sur le même pied que l’antiracisme. Argument classique. « Le sionisme est raciste, je dirais même qu’il est antisémite », ose dire un membre de l’UJFP qui rajoute une phrase en sens contraire en disant que « le sionisme s’est toujours nourri de l’antisémitisme ». Le sionisme est un crime contre les palestiniens et un suicide pour les israéliens et pour les juifs en général »; croit-il également savoir…

Dans le second, un militant de l’UJFP se dit « en colère » du fait qu’on assimile les juifs à l’Etat d’Israël…ou « pire », à la politique du gouvernement israélien, alors que c’est ce dernier qui alimente l’antisémitisme. Phrase effrayante prononcée par ce militant: « A l’époque de ma grand-mère, l’Europe avait été vidée de ses juifs par le nazisme et qu’aujourd’hui c’est le sionisme qui aboutit finalement à ce même effet et je trouve ça insupportable». Enfin, un autre juif honteux dénonce l’appel de Binyamin Netanyahou à l’alya des juifs de France: « Netanyahou vient en France en disant aux français juifs, votre pays c’est Israël votre pays ce n’est pas la France. Aucun antisémite ne s’était permis depuis Vichy de nous dire que nous n’étions pas chez nous ici et il a fallu que ce soit Netanyahou qui le fasse».

NGO Monitor a adressé une lettre à l’UJFP afin d’obtenir des informations détaillées à propos de ses sources de financement de ce projet, car il est possible (et paradoxal!) que le Commissariat général à l’égalité des territoires, un service dépendant de Matignon ait contribué au financement de cette campagne!

(Merci à Vincent Chebat de NGO Monitor les informations fournies)

Photo Facebook