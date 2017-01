France: un électeur sur quatre s’apprête à voter pour Marine Le Pen

Un sondage d’intentions de vote réalisé par l’Institut Elabe donne des sueurs froides au Parti socialiste: quel que soit le candidat issu de la primaire de la gauche…il n’arriverait qu’en cinquième position au 1er tour de la présidentielle. Ce sondage indique aussi que Marine Le Pen se rapproche de François Fillon. Ce dernier est crédité d’environ 24 à 26% des intentions de vote, et devance légèrement la présidente du Front National qui recueille entre 23 et 25% des voix. La surprise vient d’Emmanuel Macron qui recueillerait entre 16% et 24% de voix selon celui qui représentera le PS. Si c’est Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron pourrait même arriver au second tour face à Marine Le Pen en éliminant François Fillon.

Quant à Jean-Luc Mélanchon il est crédité de 13 à 15% et devancerait n’importe quel candidat socialiste, dont le plus proche serait Manuel Valls avec 12-13% des voix.

Autre inconnue, la candidature éventuelle de Françaois Bayrou qui pourrait brouiller les cartes.

Photo Illustration