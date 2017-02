La France demande l’annulation de la loi de régularisation!

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayraut a non seulement dénoncé l’adoption par la Knesset de la loi de régularisation mais il demande à Israël de l’annuler! Comme s’il s’adressait à la dernière des dictatures, le chef de la diplomatie française demande à Israël « de respecter ses engagements internationaux »! Le Quai d’Orsay considère que cette loi « perpétue la présence des localités juives dans la Rive occidentale et permettra leur extension dans le futur ». On espère bien!

Jean-Marc Ayraut rajoute que cette loi contrevient à la récente résolution 2334 du Conseil de sécurité et porte atteinte à la solution des deux Etats « qui jouit d’un large consensus international ».

Il est inutile d’attendre de la France autre chose que ce genre d’attitude, surtout à l’approche de l’élection présidentielle où chaque voix musulmane compte.

Photo commons.wikimedia.org