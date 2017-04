France: contacts interdits entre l’ambassadrice d’Israël et le FN

Le ministère israélien des Affaires étrangères a envoyé une circulaire à l’ambassadrice Aliza Bin-Nous lui demandant de n’avoir aucun contact officiel avec Marine Le Pen ni avec des personnes de son entourage. Sur Galei Tsahal, l’ambassadrice a justifié cette mesure de par les propos très ambigus de la candidate du Front National et par l’antisémitisme notoire dont font preuve certains responsables du Front National.

Malgré sa condamnation de l’antisémitisme et sa volonté de gommer l’image laissée par son père, Marine Le Pen a fait des propositions de campagne qui n’annoncent rien de bon pour les Juifs de France si elle était élue. Par ailleurs, malgré ses déclarations d’intention, Marine Le Pen reste la présidente d’un parti qui est encore et toujours la maison de nombreux militants et cadres issus de l’extrême droite, qu’elle soit catholique, nationaliste, identitaire ou carrément néonazie.

Photo Youtube