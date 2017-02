La France condamne les projets de construction juive

Alors que des dizaines de familles juives sont chassées de chez elles, la France maintient son cap. Elections présidentielles obligent, le gouvernement français n’oublie pas où se trouve l’électorat de la gauche et ne rate pas une occasion de dénoncer la politique israélienne.

Le porte-parole du Quai d’Orsay a publié un communiqué indiquant que « la France condamne avec vigueur la décision du gouvernemenr israélien (de construire 3000 logements) et rappelle une nouvelle fois que les colonies sont contraires au droit international ainsi qu’à la résolution 2334 du Conseil de sécurité et mettent en grave péril les chances de paix juste et durable ».

Photo Wikipedia