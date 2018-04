France: appel de centaines de personnalités contre le “nouvel antisémitisme”

Pour la première fois, un appel signé par plusieurs centaines de personnalités françaises à le courage de dénoncer le “nouvel antisémitisme” qui se développe sur le territoire français et à en désigner la cause: le radicalisme islamique et l’extrême gauche.

Ce manifeste contre le “nouvel antisémitisme” a été rédigé par un collectif d’intellectuels, dont le journaliste et écrivain Philippe Val, ancien directeur de Charlie-Hebdo, et il a été signé par des personnalités politiques et religieuses, des chefs d’entreprises, des artistes, des philosophes, des écrivains et des journalistes. A part les signatures “classiques” telles que celle de Bernard-Henri Lévy ou Alain Finkielkraut, on y voit notamment celle de: Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Gérard Depardieu, Charles Aznavour, Françoise Hardy, Renaud, Michel Jonasz, Elisabeth Badinter, Eric-Emmanuel Schmitt, Michel Drucker ou Marc-Olivier Fogiel.

L’un des signataires, l’ancien ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux à déclaré: “On ne dénonce jamais assez l’antisémitisme (…) A l’évidence, il y a une évolution extrêmement dangereuse de notre société qui se traduit par cette succession de drames et de violences dans laquelle mettre, notamment, les morts de Sarah Halimi et Mireille Knoll (…) Il circule une rumeur, qui est peut-être fondée, et qui est que dans un département de la région parisienne, plus un seul enfant de confession juive ne peut fréquenter une école de la République. Le fait que ce soit colporté, affirmé, est extrêmement révélateur”.

Autre signataire, l’imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, président de la Conférence des imams de France, qui a reconnu que cet antisémitisme a un rapport certain avec la radicalisation islamique.

Par ailleurs, un nouvel ouvrage intitulé “Le nouvel antisémitisme en France” paraît prochainement aux éditions Albin Michel, collectif d’articles signés par une quinzaine d’intellectuels et préfacé par Elisabeth de Fontenay. Le livre prend pour base l’assassinat de Sarah Halimi hy”d.

Voici le texte du manifeste:

« L’antisémitisme n’est pas l’affaire des Juifs, c’est l’affaire de tous. Les Français, dont on a mesuré la maturité démocratique après chaque attentat islamiste, vivent un paradoxe tragique. Leur pays est devenu le théâtre d’un antisémitisme meurtrier. Cette terreur se répand, provoquant à la fois la condamnation populaire et un silence médiatique que la récente marche blanche a contribué à rompre.