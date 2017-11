Avoir la force de la volonté: La clé de la réussite

Elle est coach diplômée depuis 10 ans, notamment en amaigrissement. C’est pour elle une vocation depuis jeune: aider les autres à s’accomplir. L’histoire personnelle de Noa Lévi, 33 ans et mère de deux enfants, a aussi joué un grand rôle dans ce choix professionnel. Son histoire et ses conseils gagnent à être découverts.

Le P’tit Hebdo: Comment avez-vous pris la décision de devenir coach?

Noa Lévi: J’ai toujours été tournée vers l’aide aux personnes qui m’entouraient. Je faisais du conseil avant même que cela ne devienne mon métier. Lorsque j’ai fini mon service militaire, j’ai créé et développé un groupe de soutien gratuit pour les personnes qui souhaitaient maigrir. Je souffrais moi-même d’un important surpoids et j’étais donc motivée pour m’aider moi-même ainsi que les autres. J’ai mis au point un encadrement de qualité et j’ai commencé à approfondir le sujet de l’alimentation et surtout du processus émotionnel qui l’accompagne. Nos rencontres étaient réparties entre des séances de conversations et d’acquisition de capacités à se maitriser et d’autres à des activités sportives. Notre groupe a très bien réussi. Personnellement, j’ai perdu 60 kilos et pour les autres membres du groupe les résultats étaient similaires. Dès que nous avons fini ce travail, j’ai décidé d’aller étudier pour devenir coach personnel et de groupe au sein de l’institut pour la formation de coach Alon Gal.

Lph: Dans quels domaines exercez-vous votre activité de coach. Existe-t-il des points communs entre ces différents domaines?

N.L: Pendant cinq ans, je me suis consacrée aux personnes et aux groupes pour des programmes d’amaigrissement. En fait, le travail sur le terrain m’a appris que le coaching ne peut pas se limiter à un seul domaine. Derrière chaque personne qui venait me voir pour maigrir, se trouvait une histoire qui touchait à tous les domaines de la vie: couple, affaires, rôle de parents, etc. Souvent, pour pouvoir perdre du poids, nous devions travailler justement sur ces domaines. J’ai bien trouvé un dénominateur commun à tous ces domaines: la force de la volonté. Les personnes qui viennent me consulter veulent absolument maigrir, gagner plus d’argent, être mieux organisés, savoir gérer les crises personnelles et professionnelles de la meilleure des façons, sentir qu’ils maitrisent l’éducation de leurs enfants, etc. Mais qu’en est-il de la force? Ceux qui réussissent dans toutes ces démarches, sont ceux qui ont la force, c’est-à-dire ceux qui parviennent à se bouger, ce qui savent augmenter leur motivation. Aujourd’hui que ce soit pour maigrir ou pour autre chose, je me concentre sur ce point particulier avec mes clients. On peut, grâce à différentes techniques, augmenter cette capacité personnelle et son niveau de motivation. Cette approche permet de développer son autonomie, d’atteindre ses objectifs en accomplissant les missions demandées et ainsi obtenir des victoires dans de nombreux aspects de la vie. Ces cinq dernières années, je donne des conférences, je suis des groupes de soutiens, des formations professionnelles, toujours dans cette optique d’associer la force nécessaire à la volonté.

Lph: Qu’est-ce qui caractérise les personnes qui veulent maigrir?

N.L.: Très bonne question. Le marché de l’amaigrissement tente souvent de proposer des solutions qui sont constituées par des menus, des notions approfondies sur les qualités nutritives de chaque aliment et des recettes allégées en calories. Ceux qui sont passés par là, vous diront qu’ils sont devenus des experts en la matière mais pas forcément des personnes avec un poids correct… La caractéristique principale d’une personne qui souffre de surpoids et qui a besoin d’accompagnement professionnel, est l’incapacité de concentrer son énergie, de faire les activités nécessaires pour favoriser la perte de poids et un mode de vie sain sur du long terme. Notre corps fonctionne suivant des programmes automatiques qu’on lui inculque pour économiser de l’énergie. Or que se passe-t-il lorsqu’on a entré un programme erroné et dommageable et que l’on n’arrive pas à sortir de cet automatisme pendant plus que quelques jours ou quelques semaines? L’accompagnement professionnel permet de transformer cette attitude automatique en une attitude consciente et voulue, en adaptation avec son mode de vie.

Lph: Qu’est-ce qui est le plus important dans un processus d’amaigrissement?

N.L.: Le plus important est de comprendre que la victimisation est un comportement »compensatoire ». Quand je me sens désemparé, je peux prendre encore un autre carré de chocolat, parce que je suis triste ou me servir une troisième fois parce que je suis stressé. Il faut bien comprendre que ce comportement est motivé par le gain et non par la perte. Je gagne encore une bouchée quand je suis victime et j’ignore la perte pour ma santé et les conséquences sur mon poids, au moment de l’action. C’est pour cela que les personnes qui sont en surpoids, regrettent avoir mangé après l’avoir fait. Là encore un accompagnement permet de mettre un terme à cette attitude néfaste.

Lph: Qu’est-ce qui est le plus difficile?

N.L.: Dans notre monde agressif, rapide, avec des applications qui facilitent la vie, la nourriture rapide, les solutions miracles, des conseils à un shekel dans des programmes de télé-réalité, qui ne reflètent en rien la réalité – la chose la plus difficile dans le processus d’amaigrissement, est de comprendre que notre corps et notre âme, en tant que créations de D’ieu, sont complexes et merveilleuses: ils ne se laissent pas convaincre par des manipulations douteuses. Ceux qui veulent faire un vrai changement, en profondeur dans leur vie, doivent comprendre qu’il s’agit d’une véritable introspection et qu’il faudra être fidèle à ses principes et non à ceux fallacieux que l’on trouve sur FaceBook. Si l’on parvient à créer autour de soi un environnement sain et que l’on sait mettre en avant sa vérité intérieure, alors on découvre un monde de réussites authentiques, d’échecs doux, de joie profonde et stable, de sensations pleines de sens et inégalables.

Lph: Comment peut-on transformer ses échecs dans ce long processus d’amaigrissement en réussites futures?

N.L.: J’emploierai une métaphore pour répondre. Imaginez une montagne. Notre objectif se trouve au sommet de cette montagne. Par quel côté de la montagne est-il préférable de grimper? Si nous choisissons la partie plate, qui contourne la montagne, nous n’arriverons jamais au sommet: cela symbolise ceux qui n’essaient jamais. Ils ont une vie plate, sans aucune prise de risque et donc sans intérêt. Si nous essayons de grimper par le chemin le plus pentu et le plus court, en ligne droite jusqu’au sommet, il y a de fortes chances pour que nous glissions jusqu’en bas à chaque tentative. Ce chemin représente ceux qui se concentrent uniquement sur l’objectif tout en ignorant ses propres données physiques et mentales et celles de ses proches. Au bout du compte, ils glisseront tout en bas à leur point de départ. La descente est alors raide et accompagnée d’une immense déception.

Maintenant, imaginons un parcours qui arrive au sommet avec des reliefs. Ceux-ci nous serviront de points d’accroche pour nos pieds. Si nous observons ce chemin comme un graphique, nous constaterons que dans l’ensemble, nous montons toujours, jusqu’au sommet, et ce, même si le parcours contenait quelques descentes. Nous avons ici une personne qui comprend que pour être certain d’arriver au sommet, il doit parfois monter, parfois aussi descendre. Il comprend que ces descentes ne sont qu’en fait des points d’accroche pour poser ses pieds et continuer à monter, des points d’arrêt et de repos. Ce sont des opportunités pour se remettre en question et ainsi éviter de glisser jusqu’en bas. Si nous glissons, ce ne sera que de quelques mètres et le prix à payer ne sera pas élevé. Il n’y a pas de démarches réussies sans échecs. C’est le plus beau des chemins. De grandes notions se cachent dans nos moments de faiblesse, on peut y contempler les différentes vues qui nous accompagnent sur notre chemin vers le sommet de la montagne, là où se trouvent nos rêves et nos objectifs.

Noa Lévi, coach personnel et de groupe

050-4799702

Noalevi.project@gmail.com

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay