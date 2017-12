Forbes-Israël: « Le Hezbollah est l’organisation terroriste la plus riche du monde »

Le magazine Forbes-Israël a établi un classement des dix organisations terroristes les plus riches au monde pour 2018. Dans ce tableau, on peut une fois de plus « remercier » l’ex-président américains Barack Obama. Si en 2017, c’est Daech qui tenait la palme, cette année c’est le Hezbollah qui est en tête, grâce notamment à la manne en provenance d’un Iran revigoré par les milliards qui reviennent après la levée des sanctions.

Le magazine établit un lien direct et évident entre le nombre et l’ampleur des attentats et les moyens financiers dont disposent les organisations terroristes. Amos Guilead, directeur du conseil politico-sécuritaire au ministère de la Défense souligne que « l’argent est pour les terroristes ce que l’essence est pour une voiture ».

L’enquête réalisée indique une tendance très claire depuis quelques années: les organisations terroristes soutenues par des Etats sont de plus en plus riches et donc actives alors que celles qui sont relativement autonomes sont en perte de vitesse. Pour les premières, le constat est clair: l’Iran tient une énorme responsabilité dans le développement du terrorisme en aidant le Hezbollah, le Hamas et le Jihad Islamique.

Une autre source importante de financement réside dans des trafics internationaux. Les organisations terroristes ne sèment pas uniquement la barbarie et la mort. Certaines sont devenues de véritables multinationales du crime, qui brassent des centaines de millions de dollars pas an en se livrant au trafic de drogue, d’êtres humains, d’armes, de tabac, au blanchiment d’argent, au rakett et aux enlèvements contre rançons. Les dernières révélations sur l’intervention de Barack Obama afin de saboter une enquête touchant aux activités du Hezbollah sur le sol américain en attestent.

Pour Amos Guilead, il est certain la signature de l’accord nucléaire avec l’Iran avec la levée des sanctions qui s’en est suivie » a retiré la corde qui se resserrait autour du cou du régime des mollahs ». « L’Administration Obama a sauvé l’Iran de l’étranglement économique et par la même, a redonné de l’oxygène aux organisations terroristes soutenues par Téhéran », affirme avec raison l’ancien général.

Voici le classement des dix organisations terroristes les plus riches (recettes annuelles en dollars):

Hezbollah: 1,1 milliard Taliban: 800 millions Hamas: 700 millions Al-Qaïda: 300 millions Daech: 200 millions PKK (Kurdes): 180 millions Kataeb Hezbollah (Irak): 150 millions Djihad Islamique: 100 millions Lashkar a-Taybeh (Pakistan): 75 millions Real Ira (Irlande): 50 millions

Photo Tsahal