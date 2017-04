Football: l’Autorité Palestinienne tente d’exclure Israël de la FIFA

Il s’appelle Jibril Rajoub. C’est un terroriste membre du Fatah, condamné à la prison à vie en Israël pour avoir lancé une grenade contre un camion de Tsahal. Libéré en 1985 lors d’un échange de prisonniers, il a gravi les échelons du Fatah jusqu’à devenir commandant des « services de sécurité » de l’Autorité Palestinienne durant une partie de la 2e Intifada.

Mais aujourd’hui, ce sinistre individu occupe le poste de président du « comité olympique palestinien » et de président de la « fédération palestinienne de football ». Distinction sportive qui ne l’a pas empêché de déclarer il y a deux ans que si les Arabes palestiniens possédaient la bombe atomique ils l’auraient utilisée depuis longtemps.

Et c’est à ces titres que Jibril Rajoub s’emploie avec acharnement à faire exclure Israël de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ou au minimum d’en faire exclure les équipes juives qui évoluent en Judée-Samarie.

En vue du congrès de la FIFA 2017 qui doit se tenir au Bahreïn au mois de mai, la Fédération israélienne de Football ainsi que le ministère des Affaires étrangères déploient tous les efforts pour contrer la nouvelle offensive du terroriste en complet veston qui a déposé une motion appelant à l’exclusion d’Israël. L’optimisme n’est pas de mise à Jérusalem car Jibril Rajoub a réussi pour le moment à convaincre une majorité de présidents de fédérations nationales.

Lors du congrès de la FIFA de 2016, un vote sur la même question avait été retiré au dernier moment de l’ordre par l’ancien président Sepp Blatter grâce aux efforts d’Ofer Eini, le président de la FFI et du ministère des Affaires étrangères. Mais pour 2017, la donne est différente. Son successeur, Gianni Infantino a été élu grâce notamment au vote des pays arabes, avec l’engagement de soutenir les initiatives anti-israéliennes lors du congrès de 2017!

L’Autorité Palestinienne affiche donc sa confiance et ce n’est pas le fait que la plupart des sujets de contentieux aient été réglés entre Ofer Eini et Jibrail Rajoub qui arrêtera la volonté de ce dernier d’arriver à ses fins: l’exclusion d’Israël de la FIFA ou au minimum l’exclusion de six équipes juives qui évoluent en Judée-Samarie: Beitar Maale Adoumim, Hapoel Biqat Hayarden, Beitar Guivat Zeev, Beitar Ariel et Hapoel Oranit.

Le ministère des Affaires étrangères et même le Premier ministre Binyamin Netanyahou font le forcing auprès de nombreuses fédérations nationales car une telle exclusion aurait un énorme retentissement et pourrait constituer un dangereux précédent, ce que souhaitent ardemment les terroristes de Ramallah.

