Des fonds destinés au Hamas interceptés au passage d’Allenby  

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté au passage d’Allenby, près de Jéricho, un Arabe de 22 ans, Izz al-Din Darab’i, habitant de Hevron, soupçonné d’avoir tenté d’introduire en Judée-Samarie 10 000 dinars jordaniens (plus de 51 000 shekels) destinés au Hamas pour financer ses activités terroristes. Le Shin Bet a souligné que cette interpellation était loin d’être la première et qu’à de nombreuses reprises, ces derniers temps, des tentatives de passer en contrebande des sommes d’argent importantes et des explosifs pour le Hamas avaient été déjouées. Il a rappelé que les hommes appréhendés exploitaient les facilités de passages dues à l’aide humanitaire accordée par Israël à la population arabe de Judée-Samarie et de Gaza.