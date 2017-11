Le fondateur de WhatsApp a partagé l’Hatikvah sur son compte Facebook

Le co-fondateur Ukraino-américain Jan Koum, co-fondateur de l’application de messagerie WhatsApp, a posté un enregistrement de l’hymne national Israélien « Hatikva » sur sa page Facebook en solidarité avec le médaillé Israélien dont le drapeau et l’hymne ont été boycottés lors d’une compétition internationale à Abu dhabi……Détails……..

Le médaillé d’or Israélien Tal Flicker a du chanter les paroles de l’« Hatikvah » pendant l’hymne de la fédération internationale de judo était joué.

Koum a écrit sur sa page Facebook en accompagnement de l’enregistrement de l’Hatikva : » Puisqu’ils refusent de lever le drapeau Israélien et de jouer l’hymne national au tournoi de judo d’Abu Dhabi, je vais juste laisser ça ici »…..

Rappelons que les Israéliens ont rencontré des difficultés pour obtenir des visas.

Ensuite, les organisateurs ont interdit aux athlètes Israéliens de porter des symboles nationaux sur leurs uniformes.

De plus, aucun drapeau Israélien n’a été hissé lors des remises de médailles (5 au total dont une en or !) et l’hymne national n’a pas été joué lors de la victoire de Flicker.

Dommage que Jan Koum ne boycotte pas les Emirats Arabes Unis en désactivant l’application Whatsapp dans leur pays raciste !