FOIRE DU LIVRE À JÉRUSALEM !

La semaine du livre de Jérusalem aura lieu à la tahana hayechana, entre le 7 et le 15 juin du dimanche au mercredi de 18h00 à 23h00, le jeudi de 18h00 à minuit et le samedi soir de 20h30 à minuit.

La Semaine du livre hébraïque fait partie des événements les importants de lecture dans les bibliothèques municipales et fait également partie de la foire internationale du livre.

Environ 1 500 000 livres ont été prêté dans les bibliothèques de Jérusalem, les trois principaux quartiers prêtant des livres étant Beit Hakerem, Ramot et Pisgat Ze’ev.

Le public est invité à participer gratuitement à une variété d’activités pour toute la famille. Cela comprend une variété de jeux pour les enfants, ainsi que des ateliers créatifs.

La foire du livre s’ouvre tous les jours, et offre des centaines de livres – nouveaux et anciens – à des prix exceptionnels. Parallèlement, de nombreux événements culturels seront organisés, y compris des spectacles pour enfants et des représentations musicale..

Programme des événements :

Mercredi 7 juin

À 18h15, la pièce “Ballons dans différentes couleurs”

À 19h15, la pièce “The Pied Piper of Hamelin” aura lieu.

Jeudi 8 juin

À 18h15, la pièce “The Apartment on the Fifth Floor”

À 19h15, la pièce “L’œuf qui ne voulait pas” aura lieu.

Dimanche 11 juin

Entre 17 h 30 et 20h, il y aura une «célébration du livre des enfants» – théâtre, histoire et ateliers

À 19h15, la pièce “The Magic Box” aura lieu.

Lundi 12 juin

Entre 17 h 30 et 20h, il y aura une «célébration du livre des enfants» – théâtre, histoire et ateliers

À 19h15, la pièce “Anat’s Hideout” aura lieu.

Mardi 13 juin

Entre 17 h 30 et 20h, il y aura une «célébration du livre des enfants» – théâtre, histoire et ateliers

À 19h15, la pièce “M. Zuta et le pommier”

Mercredi 14 juin

Entre 17 h 30 et 20h, il y aura une «célébration du livre des enfants» – théâtre, histoire et ateliers

À 19h15, la pièce “Mère Terre”

Jeudi 15 juin

À 18h15, la pièce “Ballons de toutes les couleurs”

À 19h15, la pièce “L’oeuf qui ne voulait pas”

La foire sera suivie par des dizaines d’écrivains de l’étranger et d’Israël, ainsi que de 300 éditeurs internationaux et éditeurs israéliens Cette année, la foire se déroulera en coopération avec l’Association des éditeurs ; le but étant de créer une richesse littéraire pour le grand public et les professionnels.

La cérémonie d’ouverture aura lieu par le maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui attribuera le Prix de littérature de Jérusalem à l’écrivain norvégien Karl Ove Knausgård.

L’entrée est gratuite.

La liste complète des événements dans les bibliothèques nationales :

Café littéraire – « Littérature et musique »

Mercredi 14/06/17, 20:00 bibliothèque centrale beth hamerkazi (3ème étage).

Adresse: 11 rue Bezalel.

Téléphone: 02-5456894.

Talpiot Bibliothèque

Dimanche 18/06/17 à 17h00 au Centre communautaire Chaaltiel.

Téléphone: 02-67224480.

Bibliothèque Hamerkazit pour enfants

Lundi 19/06/17, 17:00 St. Bezalel 11.

Téléphone: 02-5456885.

Kiryat Yovel Bibliothèque

Lundi 19/06/17 à 17h00 au Centre communautaire Filif Laon.

Téléphone: 02-6424486.

Rasco Bibliothèque

Mercredi 21/06/17, 17:00 St. Shimoni 4.

Téléphone: 02-6788504.

Baka Bibliothèque

Mercredi 21/06/17, 17:00 St. Issacar 3.

Téléphone: 02-6711734.

Katamon Bibliothèque

Mercredi 21/06/17, 17h00 Yehuda hanassi 2.

Téléphone: 02-6786225.

Bibliothèque Guilo

Lundi 19/06/17, 17:00 St. Vardinon 12.

Téléphone: 02-6760295.

Bibliothèque Ramot

Mardi, 20/06/17, 17:00 St. Recanati 6.

Téléphone: 02-5869193.

Neve yaakov Bibliothèque

Jeudi, 22/06/17, 17:00 st neve yaacov 38.

Téléphone: 02-5834484.

Pré-inscription obligatoire auprès des bibliothèques municipales. Espace limité!

