Flora Sassoon, une héroïne méconnue

Il est des personnes dont on parle peu ou pas du tout dans les livres d’histoire mais qui ont parfois changé le cours de l’Humanité sans que celle-ci leur en soit reconnaissante. L’une d’entre elles est Flora (Fre’ha) Sassoon, femme juive d’exception, sioniste et orthodoxe.

Comme il est impossible de retracer en quelques lignes la vie bouillonnante de cette lady philanthrope, disons tout simplement qu’elle naquit à Bombay en 1859 et que ses parents, ressortissants irakiens, lui donnèrent une solide éducation juive et profane. De plus, elle eut dès son adolescence, un goût poussé pour l’étude des textes bibliques et talmudiques. Elle se maria avec son cousin Seligman et à partir de 1894, date du décès de son mari, elle prit les rênes de son entreprise, l’une des plus grandes sociétés multinationales du monde, la ‘David Sassoon & Co.’, elle une femme de 35 ans, chose invraisemblable pour l’époque. Tout en étant une femme d’affaires à succès, elle pratiquait scrupuleusement chaque Mitsva à tel point qu’elle tenait à ce qu’un Cho’het l’accompagnât régulièrement dans tous ses déplacements ainsi que dix hommes afin qu’elle puisse prier avec le Minyan. On disait d’elle qu’elle marchait comme une reine, parlait comme un vieux sage et était hospitalière comme un prince oriental.

C’est en lisant ici et là sa passionnante biographie que j’ai relevé plusieurs points qui ont attiré tout particulièrement mon attention.

Flora Sassoon était synonyme de générosité, continuant une tradition familiale philanthropique de ceux que l’on surnommait les ‘Rothschild de l’Inde’. Elle répondit durant toute sa vie à des milliers d’appels de bienfaisance dont la construction d’un hôpital en 1915, le London Jewish Hospital, où les malades Juifs, qui ne parlaient pas l’Anglais mais le Yiddish, pouvaient se faire comprendre et également respecter Cachrouth et Chabbath, initiative exceptionnelle pour l’époque.

En 1896, la société déclina faute d’ouvriers, suite à une épidémie de peste bubonique qui éclata à Bombay. Près de 2000 personnes mouraient chaque semaine et la ville se vida de près de la moitié de ses habitants. Il fallait trouver au plus vite un vaccin qui n’existait pas encore pour enrayer le fléau. Flora fit appel à un bactériologiste russe, également Juif sioniste orthodoxe, du nom de Waldemar Haffkine, disciple de Louis Pasteur. Après maintes recherches, il testa un vaccin sur lui-même et sur Flora qui s’avéra efficace, si efficace que ses confrères le nommèrent « Sauveur de l’Humanité » … grâce au soutien financier de Mme. Sassoon. (Pour la petite histoire, il demanda la main de Ra’hel, la fille de Flora mais essuya un aimable refus …).

Mieux encore, le respect de Flora pour la Thora, le corps rabbinique et son enthousiasme pour le Sionisme dépassait tout entendement: Elle déclara ouvertement son appui à la Déclaration Balfour en 1917 et contribua à l’enseignement de l’Hébreu comme langue vivante.

Elle montrait une connaissance remarquable de la Bible et du Talmud, et parce qu’elle cherchait à solutionner des problèmes de Hala’ha, elle consulta les plus grands décisionnaires de son époque sur des questions qui la tourmentaient: Rabbi Yossef ‘Hayim (Le Ben Isch ‘Hai), les Grand-Rabbins d’Israël, Séfarade et Ashkénaze, le Rav Yitzhak Nissim et le Rav Yitzhak Herzog.

Je crois que Flora Sassoon a été une pionnière du féminisme juif orthodoxe tel que l’ont défini nos Sages concernant l’étude de la Thora, la participation à la prière et à la vie communautaire.

Elle repose au Mont des Oliviers. Sur sa tombe une épitaphe toute simple: Ici la tombe de Fre’ha fille de Ezéchiel Yehochoua Gabbay Za »l, épouse de Seligman David Sassoon. Décédée le 19 Teveth 5696 (14/01/1936). Que sa mémoire soit bénie.

Rav Yaakov Levi