Les finalistes du concours biblique à Mahané Yehouda

Dans quelques jours, la finale du concours biblique international pour la jeunesse aura lieu pendant la Fête de l’Indépendance. La compétition débutera à 11 heures au théâtre de Jérusalem devant un public nombreux. Au premier rang, se trouveront le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre de l’Education Naftali Benett, le président de l’Agence Juive Nathan Sharansky, le président de l’Organisation sioniste mondiale Avraham Douvdevani, le président du KKL Dany Attar et le directeur général du ministère de l’Education Shmouel Abouab. Cette année, 16 finalistes devront répondre aux questions que leur posera l’animateur légendaire Avshalom Kor. Ils viennent d’Israël, des Etats-Unis, du Canada, du Mexique, de Biélorussie, du Panama, de Belgique et du Brésil. Ils séjournent depuis plusieurs jours dans le pays et profitent des visites touristiques organisées en leur honneur: ils se sont notamment rendus ce vendredi au marché de Mahané Yehouda où ils ont posé pour une photo ‘familiale’. On leur souhaite bonne chance.