Fin de la séance du cabinet politico-sécuritaire

La séance du cabinet restreint politico-sécuritaire consacrée au voyage du Premier ministre à Washington s’est achevée. L’objet de cette séance spéciale était de donner l’occaion à chacun des ministres membres d’exprimer ses remarques et espérances à propos des sujets qui seront abordés lors de la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump: conflit israélo-palestinien, Iran, Syrie, monde arabe modéré et relations bilatérales israélo-américaines.

Après les tensions de ces derniers jours et les déclarations musclées des uns et des autres, la réunion s’est déroulée dans une ambiance sérieuse et relativement calme selon les participants. Tous les ministres ont convenu qu’il s’agit d’une visite d’une extrême importance pour Israël, tant sur le plan des relations entre les deux pays qu’entre les deux dirigeants, et ont souhaité pleine réussite au Premier ministre.

Photo Ohad Zwigenberg / POOL