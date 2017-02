La fin de l’Europe : est-ce bon pour Israël?

La dissolution de l’Union Européenne : est-ce bon pour Israël?

A la suite du référendum concernant le Brexit, l’éclatement de l’Union Européenne par son effondrement ou du fait d’un démantèlement volontaire ne peut plus être considéré comme un scénario absurde pour l’avenir. Afin de créer un cadre de réflexion , cela vaut la peine de commencer à analyser ce que cela peut signifier pour Israël, même si Israël ne jouera aucun rôle dans ce processus, si jamais il se développait.

Particulièrement au cours de ce début de siècle nouveau, l’Union Européenne a adopté des postures de plus en plus hostiles et parfois antisémites, à l’encontre d’Israël, concernant plusieurs questions. C’est ce qui a conduit le Centre Simon Wiesenthal à mettre l’Union Européenne en troisième position sur sa liste 2015 des promoteurs internationaux d’incidents antisémites et/ou anti-israéliens. Il a donné comme raisons à cette distinction :

« L’Union Européenne a choisi de stigmatiser les produits des Hauteurs du Golan et des territoires disputés de Judée-Samarie uniquement, en faisant l’impasse sur les produits des autres territoires occupés et disputés dans le monde, tels que le Sahara Occidental,le Cachemire, le Tibet et les produits provenant des zones contrôlées par le Hamas et le Hezbollah. Cet emploi de normes à deux vitesses contre Israël caractérise l’anti-israélisme moderne, et se trouve au cœur même de l’antisémitisme depuis de nombreux siècles[1].

L’exemple de discrimination ci-dessus n’est qu’un exemple parmi tant d’autres critiques justifiées qu’Israël peut diriger contre l’U.E. Cette hostilité prend sa source sur un continent où le plus grand meurtre de masse des Juifs de toute l’histoire s’est déroulé il y a moins de cent ans. La Shoah n’était pas seulement un projet allemand ou autrichien. Bien d’autres individus et autorités Européennes ont collaboré. Certains éléments d’un tel impact continuent de produire leurs effets aujourd’hui.

Aujourd’hui, on constate une quantité énorme de soutien indirect à la haine d’Israël et à l’antisémitisme en provenance d’Europe. La Commission Européenne n’a rie fait pour développer les procédures de sélection, concernant l’immigration venant des pays musulmans où on trouve les taux les plus forts d’antisémitisme. On dispose d’un témoignage du Commissaire européen hollandais Frits Bolkenstein, disant que lorsqu’il a soulevé le problème de l’immigration musulmane dans une réunion de la Commission dans les années 2000, ses collègues l’ont considéré comme un raciste[2]. Pas plus que l’U.E, malgré toutes ses palabres sur la montée de l’antisémitisme, n’a tenté de développer un système unifié de rapport des incidents antisémites au sein de ses pays membres.

Un des raisonnements essentiels qui restent en faveur de l’existence de l’U.E, d’un point de vue israélien, est que certains pays membres pourraient adopter des postures encore plus fortement anti-israliennes s’ils n’étaient pas liés par des positions communes au sein de l’U.E.

Au cours de ces derniers mois diverses actions prises par la France ont montré que cet argument est bien plus faivle qu’on ne l’a envisagé. Les élections présidentielles doivent s’y dérouler dans plusieurs semaines (avril-mai). La Présidence du Socialiste François Hollande a été un tel échec retentissant que, pour la première fois de l’histoire de la Cinquième République, un Président en poste ne se présente même pas en vue d’un second mandat. Il a accordé ses faveurs à deux journalistes du Monde[2], en leur donnant accès à de conversations régulières et privées, au cours de sa période au pouvoir. Dans le livre qu’ils ont récemment publié, ils résument que « l’impuissance » est la principale caractéristique de toute la Présidence Hollande[3].

Récemment, Israël est même devenu un bouc-émissaire encore plus commode pour les autorités françaises. En r, la France a organisé une conférence internationale totalement inutile sur le conflit palestino-israélien[4]. Les organisateurs savaient que, quelques jours plus tard, le Président Donald Trump, qui porte une vision radicalement différente de celle de son prédécesseur, allait être investi. La France n’a par la suite, pas même obtenu l’adoption de déclaration finale de cette conférence au Conseil des Affaires étrangères de l’U.E, puisqu’elle a été bloquée par le veto de la Grande-Bretagne[5]. Il n’est pas farfelu de supposer que les Socialistes français ne cherchent qu’une chose par leur posture anti-israélienne : s’attirer les suffrages des électeurs musulmans dont énormément partagent la même haine d’Israël.

Lorsque le nouveau gouvernement suédois, dominé par les Socio-démocrates, s’est installé au pouvoir en 2014, une de ses toutes premières actions a consisté à reconnaître l’Etat Palestinien inexistant[6]. Il sait pertinemment que s’il y avait des élections libres parmi les Palestiniens de Judée-Samarie/Cisjordanie, le Hamas promoteur de Génocide, obtiendrait presque certainement la majorité. Le gouvernement suédois n’a pas senti la nécessité d’agir en coordination avec ses partenaires de l’U.E à ce sujet. Le Ministre irlandais des affaires étrangères, Charles Flanagan, a déclaré que son gouvernement envisage constamment de reconnaître un Etat Palestinien[7].

Dans ce cadre, la disparition de l’U.E présenterait certainement certains avantages pour Israël. Si le bureau de la Haute Représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité était aboli, une source d’incitation multilatérale permanente contre Israël serait tarie.

La disparition du Service Juridique de la Commission Européenne serait aussi un point positif pour Israël. Il est responsable de l’opinion unilatérale disant que la Judée-Samarie est un territoire occupé, selon les lois internationales et que les implantations sont illégales. De nombreux experts juridiques internationaux contestent cette position[8].

savoir si l’Euro demeure tel qu’il est, si certains pays quittent l’Europe, ou s’il est globalement abandonné, ne devrait pas représenter d’intérêt particulier pour Israël. Si l’U.E disparaît, le Marché Commun demeurera probablement en l’état. Il en ira aussi de même en matière de collaboration de recherche et dans quelques autres domaines d’intérêts pour Israël. Il y a aussi un intérêt partagé à continuer de combattre ensemble le terrorisme, qui est essentiellement commis par les Musulmans. Quand les pays auront besoin de garder leurs frontières, cela les rendra plus sensibles aux problèmes que rencontre Israël dans son propre environnement.

En définitive : il existe au moins un grand avantage à la disparition de l’Union Européenne. La population israélienne est considérablement plus importante que celle de 14 des 28 Etats(-membres de l’U.E. Six autres ont une population qui est du même ordre de grandeur. Il n’y ena que huit qui ont des populations plus vastes. La force d’Israël dans les relations bilatérales augmentera d’autant plus si on compare la situation de l’Etat Juif dans la confrontation actuelle avec le Mammouth européen, qui est formé de plus de 500 millions d’habitants.

Par Manfred Gerstenfeld

Le Dr. Manfred Gerstenfeld a présidé pendant 12 ans le Conseil d’Administration du Centre des Affaires Publiques de Jérusalem (2000-2012). Il a publié plus de 20 ouvrages. Plusieurs d’entre eux traitent d’anti-israélisme et d’antisémitisme.

Adaptation : Marc Brzustowski.

