Fin de crise: la Nouvelle Zélande exprime ses « regrets » à Israël

Israël était en froid avec la Nouvelle Zélande depuis le mois de décembre, après que ce pays avait voté en faveur de la fameuse Résolution 2334 contre les localités juives au Conseil de sécurité. L’ambassadeur d’Israël à Wellington, Yitzhak Gerberg, avait alors été rappelé en Israël.

L’attitude de la Nouvelle Zélande avait particulièrement malveillante, car l’Egypte, qui voulait présenter le texte au conseil s’était finalement rétractée au dernier moment. C’est alors que quatre pays membres, la Nouvelle Zélande, le Sénégal, la Malaisie et le Venezuela avaient décidé de reprendre le relai. La résolution infâme avait été adoptée « grâce » aux Etats-Unis qui avaient décidé pour la première fois de ne pas opposer de veto. Cadeau d’adieu de Barack Obama à Israël.

Depuis lors, des tractations diplomatiques ont eu lieu en coulisses entre hauts fonctionnaires et il y a quelques jours, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son homologue néo-zélandais Bill English se sont parlé au téléphone. A l’issue de leur entretien, le Premier ministre néo-zélandais a envoyé une lettre dans laquelle il exprimait « ses regrets quant au préjudice causé aux relations israélo-zélandaises du fait de l’initiative de son pays devant le Conseil de sécurité ». Bill English rajoutait que son pays apprécierait le retour de l’ambassadeur d’Israël à Wellington et une reprises de relations normales entre les deux pays.

Sur ce, Binyamin Netanyahou a chargé le directeur-général du ministère des Affaires étrangères Youval Rotem d’informer les autorités néo-zélandaises sur la fin de la crise et le prochain retour de l’ambassadeur d’Israël.

Lors de son récent voyage en Afrique de l’Ouest, Binyamin Netanyahou avait également mis fin à la crise entre Israël et le Sénégal après une conversation avec le président Macky Sall. L’ambassadeur d’Israël est retourné à Dakar.

Quant au Venezuela et à la Malaisie, ils n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël.

