Fin de la crise: compromis trouvé entre Binyamin Netanyahou et Moshé Cahlon

Le spectre d’élections anticipées semble s’éloigner avec la conclusion d’un compromis entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre des Finances Moshé Cahlon concernant la nouvelle Société de radio-télédiffusion publique.

A l’issue d’une cinquième et ultime réunion, il a été décidé que la nouvelle Société de radio-télédiffusion « Kan », souhaitée par le ministre des Finances verra le jour comme prévu, mais que sera créée parallèlement une autre société réservée uniquement aux informations d’actualités. Elle sera gérée de la même manière que les chaînes de télévision commerciales. L’éventualité de la mise à pied d’un millier d’employés, comme il en était question, s’éloigne également.

De même, la nouvelle loi sur la supervision des médias sera gelée jusqu’à nouvel ordre.

Ce compromis est le fruit de pourparlers entre les fonctionnaires du ministère des Finances et ceux du ministère des Communications.

Le président de la coalition David Bittan (Likoud) s’est félicité de la fin de la grave crise qui avait éclaté entre Binyamin Netanyahou et Moshé Cahlon, et a estimé que ce compromis est honnête car il est satisfaisant pour l’un comme pour l’autre. Il s’est surtout réjoui que la perspective d’élections anticipées s’éloigne définitivement.

Dans l’opposition, on critique vertement ce compromis et notamment la création de la société parallèle d’informations. Shelly Yehimovitch (Camp Sioniste) dénonce « une volonté de mainmise du Premier ministre sur les médias d’informations », et Ilan Gilon (Meretz) dénonce « une combine puante » ainsi qu’une « trahison des citoyens et des employés des médias par deux politiciens uniquement soucieux de leur survie politique ».

Photo Olivier Fitoussi / POOL