Fin de la brouille : le Premier ministre ukrainien prochainement en visite en Israël

Après une brouille diplomatique qui semble s’être dissipée, le Premier ministre ukrainien Volodymyr Groïsman a annoncé qu’il comptait se rendre en Israël en mai prochain : c’est ce qu’a indiqué son site officiel. Le chef du gouvernement ukrainien avait prévu une visite en Israël en décembre dernier mais Binyamin Netanyahou l’avait annulée pour protester contre le vote de l’Ukraine, au Conseil de Sécurité de l’Onu, en faveur de la résolution anti-israélienne.

Cette mesure prise par Israël avait créé quelques tensions entre les deux pays. L’ambassadeur d’Israël à Kiev avait été convoqué pour des ‘éclaircissements’ par le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

A présent, les dirigeants des deux Etats tentent de rétablir leurs relations et d’éviter de nouvelles crises. Sur le site de Volodymyr Groïsman, il est précisé que la date de la rencontre a été fixée après un entretien qu’il a eu dernièrement par téléphone avec Netanyahou.

Au cours de cette visite, il sera question notamment de resserrer les liens entre les deux pays dans le cadre d’une coopération dans le domaine de la science, de la technologie, de l’éducation et de la culture, et de peaufiner, au cours de 2017, l’accord de libre-échange entre Israël et l’Ukraine.