Le fils d’Elie Wiesel présent à la Marche des Vivants

Les ministres de l’Education de 12 Etats européens se réuniront la veille de la Journée de la Shoah pour un débat exceptionnel portant sur le souvenir de la Shoah. Ils discuteront des moyens de perpétuer le souvenir de cet épisode terrible de l’histoire de l’humanité et des leçons à en tirer, notamment après la disparition de tous les rescapés.

Cette conférence aura lieu dans le cadre des événements organisés à l’occasion de la 29e ‘Marche des Vivants’ entre le camp de la mort de Birkenau et celui d’Auchwitz. Plus de 10 000 jeunes du monde entier doivent participer cette année à cette marche. Ils poursuivront ensuite leur voyage en se rendant en Israël.

Des personnalités israéliennes y seront également présentes : parmi elles, la présidente de la Cour suprême Myriam Naor, le ministre de l’Education Naftali Benett et le chef d’état-major Gady Eizencott. Elles seront accompagnées d’une délégation formée de 75 rescapés de la Shoah dont le plus âgé a 103 ans.

Ce sont les organisateurs de la Marche des Vivants et la ministre autrichienne de l’Education Sonja Hammerschmid qui ont pris l’initiative de ce colloque. Mme Hammerschmid a déclaré : « Chaque pays, toute société a des épisodes sombres dans son histoire. L’Autriche et son système éducatif doivent affronter une longue histoire semée d’antisémitisme, y compris avant la montée du nazisme, en particulier avec la participation de nombreux Autrichiens aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement pendant la Shoah. Nous estimons, en Autriche, que nous avons beaucoup appris de l’expérience d’autres Etats, dont Israël, et nous invitons d’autres pays à s’inspirer de nous ».

L’un des participants les plus marquants sera Elisha Wiesel, le fils d’Elie Wiesel z’l, rescapé et prix Nobel de la paix, décédé en juillet 2016 à l’âge de 87 ans. C’est la première fois qu’Elisha Wiesel prend part à un tel événement et il sera invité à cette occasion à allumer un flambeau en souvenir de son père.

La Marche des Vivants est un projet éducatif annuel qui a été initié en Israël en 1988. Son objectif : inculquer à la jeunesse l’histoire de la Shoah et l’inciter à prendre l’engagement de tout faire pour qu’une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Depuis qu’il a été lancé, plus de 250 000 personnes y ont participé, venant de 52 Etats dans le monde. Elles ont marché sur la voie ferrée qui sépare Auschwitz de Birkenau, sur 3 km.