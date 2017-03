Le fils de Mazen Fouqaha, vedette de la cérémonie d’obsèques

Est-il encore nécessaire de rappeler les différences civilisationnelles abyssales entre les enterrements de terroristes, desquels transpirent la haine et la volonté de meurtre et ceux (lehavdil) de leurs victimes juives, toujours empreintes de dignité. Un nouvel exemple nous a été servi avec les obsèques du terroriste Mazen Fouqaha, éliminé il y a deux jours devant chez lui par un commando inconnu. L’une des « vedettes » de cette cérémonie fut son fils, un garçonnet, assis sur les genoux du nouveau chef du Hamas à Gaza Yahia Sinwar, et tenant contre lui un fusil Kalachnikov.

De nombreux appels à la vengeance contre Israël ont été entendus lors des discours, même s’il n’est toujours pas établi qu’Israël se trouve derrière cette élimination.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90