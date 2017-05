Film et effets spéciaux: cet israélien veut vraiment vendre son Suzuki Vitara!

C’est qu’il s’est donné du mal, cet artisan des effets spéciaux du cinéma établi à Tel-Aviv, en Israël, pour créer ces deux minutes de film vantant son «meilleur ami depuis dix ans».

La «Légende», la «Bête», le «Héro» se retrouve ainsi vedette d’une bande-annonce qui reprend des films comme Parc Jurassique, Mad Max, Les Transformers, Sex in the City, Retour vers le Futur, Apollo 18 et Gravité.

(Saurez-vous reconnaître quelles scènes appartiennent à quel long-métrage?)

Les spécifications – soit un moteur de 1,6L produisant 96 chevaux par le biais d’une boîte manuelle et les… fenêtres «automatiques» – émaillent l’écran alors qu’on voit ledit Suzuki Vitara:

survivre à une avalanche, dans une cascade directement tirée d’une publicité télévisée de Jeep Wrangler – «Mon prochain véhicule», spécifie Romanovsky dans son générique;

plonger dans les mers, entre deux requins et un monstre de tortue, comme sujet d’un documentaire du National Geographic;

traverser les déserts et la jungle – tel un «Découvreur sans peur» – pour ensuite être propulsé dans l’espace…

… et venir surprendre Neil Amstrong sur la lune. Une manière comme une autre de démontrer la «qualité durable du bon vieux temps» à laquelle prétend l’utilitaire vieux d’un quart de siècle.

Le suspense se conclut alors qu’on aperçoit l’auteur lui-même (un natif de la Lettonie, dit sa page Facebook) débarquer de son Suzuki et nous en présenter les clés. Les sous-titres affirment alors que le véhicule «a besoin de votre amour… et peut-être d’un peu de peinture».

Nous avons demandé à M. Romanovsky s’il avait vendu sa «petite bête» et si oui, à quel prix, nous vous reviendrons dès que (et si) nous obtenons une réponse.

Dernière heure: Oui, Eugène Romanovsky nous a répondu! Il a justement vendu hier son Suzuki Vitara – pour l’équivalent de 2500$ canadiens (18 000 shekels), à… quelqu’un qui n’avait aucun idée que le véhicule était la vedette du moment sur Youtube. Mais maintenant qu’il sait, nous confie M. Romanovsky par Messenger, «il m’envoie des photos whatsapp de lui-même dans différents lieux, en train de s’éclater avec le Vitara!»

