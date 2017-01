Film abject du Hamas sur Oron Shaoul

L’organisation terroriste du Hamas ne sait pas seulement tuer et kidnapper, elle sait aussi torturer psychologiquement les familles israéliennes concernées et exercer des pressions psychologiques sur la société et le gouvernement israéliens. Le Hamas a diffusé une vidéo dans laquelle elle laisse croire que le sergent Oron Shaoul hy »d serait encore vivant mais que le gouvernement israélien ne ferait pas assez pour le libérer. Le film montre notamment des photos du soldat qui entamerait sa troisième année de captivité dans les geôles du Hamas ainsi qu’un gâteau d’anniversaire garni de trois bougies sur lequel est écrit en chocolat « Oron, trois ans en captivité auprès du Hamas ».

Disparu lors de l’Opération Tsouk Eitan, Oron Shaoul hy »d a été déclaré par Tsahal comme ‘soldat tombé au front dont le lieu de sépulture est inconnu’.

Vidéo:

http://bcove.me/vfgnmzdh