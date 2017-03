Ce n’est pas tous les jours que la fille d’un président américain cuisine pour Pourim et confectionne avec ses enfants des « oreilles d’Haman »! Ivanka Kushner-Trump a publié sur sa page Facebook une photo d’elle et ses deux enfants, Joseph et Arabella en train de préparer ces pâtisseries traditionnelles de la fête de Pourim.

Photos Facebook et illustration