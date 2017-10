FIFA: l’Autorité Palestinienne s’acharne contre Israël

Dans le monde hypocrite d’aujourd’hui, un terroriste devenu président d’une ligue de football d’un Etat virtuel peut impunément harceler un Etat démocratique membre des Nations-Unies.

Jibril Rajoub, haut responsable du Fatah, poursuit inlassablement son combat auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) pour obtenir l’exclusion d’équipes israéliennes se trouvant en Judée-Samarie. A la suite des multiples interventions du terroriste, l’émissaire spécial de la FIFA, Tokyo Sexwale (Afrique du Sud) a monté un dossier qui sera débattu pour la première fois par le comité directeur de la fédération en fin de semaine en Inde.

Les trente-sept membres du comité directeur auront à choisir entre trois options. La première demande un ultimatum lancé à Israël pour faire cesser dans les six mois les activités des équipes israéliennes évoluant en Judée-Samarie! La seconde proposition consiste en une déclaration de non-intervention de la part de la FIFA au motif qu’il s’agit d’une question politique, et la troisième serait de remettre le débat à plus tard.

En Israël on prend la chose au sérieux et diverses instances déploient des efforts pour éviter que soit adoptée la première solution: la Fédération israélienne de football, une équipe de juristes créée pour ce dossier, le ministère de la Culture et des Sports, le ministère des Affaires étrangères et même le Conseil de la sécurité nationale.

Photo Aroutz 7