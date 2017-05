Fierté de Yom Haatsmaout: Israël à la 21e place mondiale pour le PNB par habitant

A l’occasion de Yom Haatsmaout, le ministre de l’Economie Elie Cohen a annoncé qu’Israël a été classé à la 21e place mondiale sur 187 pays pour le Produit National Brut (PNB) par habitant. Le PNB est la somme des richesses crées par les acteurs économiques d’un pays.

Le ministre a estimé que l’Etat hébreu atteindra la 8e place d’ici l’année 2020 car le taux de croissance israélien est le double que le taux moyen de croissance des pays de l’OCDE. Le ministre note que la croissance israélienne a augmenté de 62% depuis l’an 2000, que le chômage est à on plus bas niveau historique et que l’entrée des orthodoxes dans le marché de travail subit une évolution très positive.

