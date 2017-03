La fierté du commandant de la région Nord

Le commandant de la région militaire Nord, général Aviv Kochavi, qui va quitter son poste, a exprimé sa fierté, en tant que Juif et Israélien, de la manière dont Tsahal agit, et particulièrement sur le front nord. Sur son compte Twitter il a écrit: « Nous sommes fins prêts pour le jour où, et je suis fier de commander des forces qui d’une main luttent implacablement contre nos ennemis et de l’autre, ramènent des blessés du même pays ennemi pour se fair soigner en Israël ».

Photo Hadas Parush / Flash 90