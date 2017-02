Festival de la cuisine française en Israël

Vingt-deux chefs français titulaires de plusieurs étoiles sont attendus dans quelques jours en Israël pour la ‘semaine de la cuisine française’ qui aura lieu les 6,7 et 8 février. Cette année, le festival est consacré à la gastronomie de la région administrative du Grand Est et de sa plus grande ville, Strasbourg. Les chefs alsaciens proposeront leurs spécialités culinaires à 18 restaurants de six villes d’Israël : Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Tibériade, Beersheva et Acco. D’autres activités à caractère social sont prévues dans le cadre de ce festival, notamment en faveur des populations défavorisées et pour ‘renforcer la paix et la fraternité’.