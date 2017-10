Un fervent d’Israël bientôt à la tête de la CIA?

Le président des Etats-Unis envisage d’opérer un changement à la tête de la CIA. L’actuel directeur Mike Pompeo est pressenti au poste de secrétaire d’Etat à la place de Rex Tillerson dont les relations avec Donald Trump se sont détériorées notamment sur fond de divergences à propos de l’attitude à adopter face à la Corée du Nord. Mike Pompeo, ancien élu républicain du Kansas est un très proche du président américain et ses positions internationales sont très fermes notamment face à l’Iran et la Corée du Nord. Il est également un très grand ami d’Israël.

Si Donald Trump offre cette promotion à Mike Pompeo, la direction de la CIA sera vacante et le nom qui circule le plus pour obtenir ce poste est le sénateur de l’Arkansas, benjamin du Sénat, et considéré comme l’un des élus les plus pro-israéliens du Congrès. Il insiste par exemple toujours su le fait qu’il faut parler de la « Judée-Samarie » et non des « territoires ». De manière très naturelle, il explique à ses interlocuteurs que le terme « Juifs » vient de « Judée » ce qui veut dire que cette région est le berceau historique évident du peuple juif. Ses prises de position et ses déclarations sont toujours en pointe pour ce qui concerne le soutien politique, diplomatique et militaire à Israël ainsi que de la dénonciation de la fourberie de l’Autorité Palestinienne.

Sa nomination à la tête de la CIA serait une excellente nouvelle pour Israël.

Wait and see…

Sur le plan professionnel, après avoir fait une courte carrière militaire avant d’entamer une carrière d’avocat.

Vidéo (surréaliste):

Photo Wikipedia