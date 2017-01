Une femme syrienne accouche en Israël

Une femme enceinte syrienne de 29 ans a été admise à l’hôpital Ziv de Safed car l’hôpital et les dispensaires du village où elle habite, près de la frontière israélo-syrienne, ont tous été détruits lors des combats. Elle a pris tous les risques et a marché jusqu’à la frontière avant d’être recueillie par des soldats de Tsahal. Arrivée à l’hôpital, elle accouché d’une fille par opération césarienne et par reconnaissance envers l’Etat d’Israël elle l’a appelée Sarah. Elle a confié aux médecins que son mari lui avait demandé de donner un prénom juif au bébé en signe de gratitude envers Israël.

La maman n’a pas tari de remerciements envers l’Etat d’Israël, les soldats de Tsahal qui l’ont recueillie et amenée à l’hôpital de Safed ainsi que l’équipe médicale qui a été aux petits soins pour elle et son nourrisson. Elle a souhaité pouvoir retourner rapidement dans son village pour retrouver son mari et sa famille, malgré les conditions terribles qui règnent là-bas.

Elle a rajouté, les larmes aux yeux: « Jamais je n’oublierai ce que vous avez fait pour moi et pour ma petite Sarah. Lorsqu’elle grandira et qu’elle pourra comprendre les choses, je lui raconterai où elle est née et pourquoi elle porte ce nom ».

Photo Porte-parole Hôpital Ziv